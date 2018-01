Russa bate terceiro recorde na semana Três recordes mundiais em uma semana. A russa Svetlana Feofanova conseguiu esse incrível feito ao bater o recorde mundial indoor do salto com vara neste domingo, durante o Meeting de Gante, na Bélgica. Desta vez, ela saltou 4,73 metros, superando a sua marca de 4m72 obtida na última quarta-feira em Estocolmo (Suécia). Antes, havia atingido 4m71 em Stuttgart (Alemanha), no domingo passado.