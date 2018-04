Russa conquista ouro no salto em altura A russa Yelena Slesarenko conquistou neste sábado a medalha de ouro na prova do salto em distância feminino do torneio olímpico de atletismo ao conseguir na sua melhor tentativa 2,06 metros, superando em 1 centímetro o recorde olímpico que era da búlgara Stefka Kostadinova desde os Jogos de Atlanta-96. Yelena falhou ao tentar 2,10m, que seria recorde mundial (Kostadinova detém a marca de 2,09m desde 1987). A sul-africana Hestrie Cloete, bicampeã mundial da prova e que era a favorita, ficou com a prata (2,02m). Viktoriya Styopina, da Ucrânia, levou o bronze com a mesma marca, mas depois de falhar em duas tentativas.