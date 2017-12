Russa conquista ouro nos 5 mil metros A russa Olga Yegorova conquistou a medalha de ouro na prova de 5 mil metros do Mundial de Atletismo de Edmonton, no Canadá, ao marcar o tempo de 15min.03s39. A espanhola Marta Domínguez, que fez o tempo de 15:06.59 , ficou com a medalha de prata e a etíope Ayelech Worku foi medalha de bronze, ao marcar 15:10.17.