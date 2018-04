Russa é ouro na prova por pontos A russa Olga Slyussareva, quatro vezes campeã do mundo, conquistou a medalha de ouro na prova por pontos (velocidade)do torneio olímpico de ciclismo. Ela somou 20 pontos na classificação final. A mexicana Belem Guerrero Méndez, com 14 pontos, ganhou a medalha de prata, e a colombiana Maria Luisa Calle Williams, com 12 pontos, obteve a medalha de bronze.