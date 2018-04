Russa fatura ouro na marcha atlética e brasileira fica em 20.º

A russa Olga Kaniskina confirmou o favoritismo e faturou a medalha de ouro na marcha atlética de 20 quilômetros no Mundial de Berlim, neste domingo. Campeã olímpica em Pequim, ela se tornou bicampeã mundial ao marcar o tempo de 1h28min09s.

Kaniskina, de 24 anos, também conquistou o ouro no último Mundial, há dois anos. Neste domingo ela venceu com folga ao se destacar do pelotão logo no sexto quilômetro e cruzar a linha de chegada com quase 1 minuto de vantagem sobre a segunda colocada, a irlandesa Olive Loughnane, com 1h28min58s. A chinesa Hong Liu faturou o bronze ao marcar 1h29min10s.

Com a vitória, Kaniskina sacramentou o domínio russo na prova, já que no sábado o seu compatriota Valeriy Borchin venceu a prova masculina e conquistou a primeira medalha do Mundial de Berlim.

O Brasil foi representado por duas atletas neste domingo. Tânia Spindler terminou a prova no 20.º lugar, com o tempo de 1h35min51s. E Alessandra Picagevicz foi a 29.ª colocada ao registrar 1h38min50s.