Russa perde medalha e é expulsa dos Jogos por doping A russa Olga Pyleva, flagrada no exame antidoping realizado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), foi expulsa nesta quinta-feira dos Jogos de Inverno de Turim. Além disso, ela perdeu a medalha de prata conquistada na prova de 15km de biatlo (modalidade em que os competidores caminham sobre a neve com esquis para atirar em determinados alvos). "O exame - feito logo após o final da prova de biatlo, na última segunda - acusou a presença do estimulante carfedon. Como punição, Pyleva foi expulsa dos Jogos de Inverno e perdeu a medalha de prata conquistada", informou o COI em nota oficial. Com a desclassificação de Pyleva, a alemã Martina Glagow, que era bronze, ficou com a prata. Já a russa Albina Akhatova, quarta colocada, ficou com o bronze. A campeã da prova foi a também russa Svetlana Ishmouratova. Pyleva participaria nesta quinta-feira da prova de sprint de biatlo, mas abandonou a competição após ser convocada pelo COI a dar explicações na Comissão de Disciplina por causa do doping.