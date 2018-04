Russa perde ouro no lançamento do peso O Comitê Olímpico Internacional (COI) retirou, nesta segunda-feira, da russa Irina Korzhanenko a medalha de ouro ganha no lançamento do peso dos Jogos Olímpicos de Atenas. A atleta foi flagrada no exame antidoping. Com esta punição, a medalha de ouro vai para a cubana Yumileidi Cumba Jay. A prata ficará para a alemã Nadine Kleinert, enquanto o bronze será da russa Svetlana Krivelyova.