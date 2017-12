Russa quebra recorde mundial no salto A russa Elena Issinbaeva quebrou neste domingo o recorde mundial de salto com vara ao atingir a marca de 4,83 metros durante a competição ?Estrelas da Vara?, em Donetsk, na Ucrânia. Ela superou o registro de 4,76 metros, estabelecida por sua compatriota Svetlana Feofanova, no dia 3 de fevereiro do ano passado, em Glasgow, na Escócia.