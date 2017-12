Russa quebra recorde mundial nos 3.000m A russa Gulnara Samitova quebrou neste domingo o recorde mundial nos 3.000 metros com barreiras no Campeonato Nacional de Atletismo, disputado na cidade de Tula, na Rússia. Ela registrou o tempo de 9m08s35 e superou a marca anterior de 9m16s51, estabelecido no dia 27 de julho de 2002 pela bielo-russa Alesia Turova, em Gdansk, na Polônia.