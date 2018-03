Russa quebra recorde no salto com vara A atleta russa Yelena Isinbayeva estabeleceu neste sábado, durante o Campeonato Mundial de Atletismo Indoor que está sendo realizado em Budapeste, na Hungria, um novo recorde mundial para a prova de salto com vara. Isinbayeva conseguiu a marca de 4m86. O recorde anterior pertencia à sua compatriota Svetlana Feofanova, que em 22 de fevereiro deste ano, em Atenas, havia saltado 4m85.