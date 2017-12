Russa retoma recorde mundial de lançamento do martelo A russa Tatiana Lysenko recuperou, neste sábado, a hegemonia mundial no lançamento do martelo ao estabelecer nova marca para a prova. Durante a competição batizada Memorial Znamensky, disputada na Rússia, ela alcançou a marca de 77,41 metros. Com isso, Lysenko melhorou em 15 centímetros o recorde anterior, que pertencia à sua compatriota Gulfiya Khanafeyeva e que foi estabelecido no último dia 13, durante a disputa do Campeonato Russo de Atletismo, disputado na cidade de Tula. Na ocasião, Khanafeyeva lançou o martelo a 77,26 metros e superou a marca anterior, que pertencia à própria Lysenko, em 20 centímetros.