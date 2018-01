Russa tem novo recorde no atletismo Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas, a russa Yelena Isinbayeva bateu nesta sexta-feira o recorde mundial indoor ao registrar a marca de 4.88 metros no salto com vara, no meeting de Birmingham (Inglaterra). A atleta já havia assegurado em setembro do ano passado o recorde mundial ao ar livre em Bruxelas ao saltar 4.92 metros. Em segundo ficou a russa Svetlana Feofanova (4.70) seguida da polonesa Anna Rogowska (4.45).