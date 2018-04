Russa vence no arremesso de disco A russa Natalya Sadova ficou com a medalha de ouro na prova do arremesso de disco dos Jogos Olímpicos de Atenas. Ela conseguiu a conquista com a marca de 67,02 metros, obtida neste sábado, superando a grega Anastasia Kelesidou (66s68) e a bielo-russa Irina Yatchenko (66m17).