As duas seleções finalistas têm dominado o esporte nas últimas edições do Mundial. A França conquistou o título de 2003, e as russas venceram o evento em 2001, 2005 e 2007.

A campanha da seleção russa até a final teve apenas uma derrota em 11 partidas. O revés foi justamente diante da seleção francesa, na segunda fase da competição, por 24 a 23.