Russas dominam salto com vara Yelena Isinbayeva conquistou, nesta terça-feira, a medalha de ouro no salto com vara, ao atingir 4m91. Esta marca é o novo recorde mundial, superando a antiga em um centímetro. Sua compatriota Svetlana Feofanova, que ficou com a prata, saltou 4m75. A polonesa Anna Rogowska saltou 4m70 e levou o bronze.