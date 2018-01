Russas ganham e avançam às oitavas-de-final em Wimbledon O tênis russo continua mostrando sua força na grama de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. Neste sábado, duas tenistas do país venceram com facilidade e avançaram às oitavas-de-final do torneio inglês. Cabeça-de-chave número 7, Elena Dementieva bateu a compatriota Elena Likhovtseva por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/3. Já Anastasia Myskina (9ª pré-classificada) ganhou da espanhola Anabel Medina Garrigues também por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/4. Quem não teve sorte foi Dinara Safina, irmã de Marat Safin, que foi derrotada de virada pela sérvia Ana Ivanovic por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 6/1. Em outro jogo da terceira rodada, a norte-americana Shenay Perry eliminou a austríaca Sybille Bammer ao vencer o jogo por 2 a 0 - parciais de 7/5 e 6/3.