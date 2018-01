Rússia abre 2 a 0 nos Estados Unidos na semifinal da Davis Com duas vitórias sem contestação nesta sexta-feira, a equipe da Rússia abriu 2 a 0 contra o Estados Unidos pela semifinal da Copa Davis, que está sendo realizada em quadra de saibro, em Moscou. No primeiro jogo do dia, Marat Safin não tomou conhecimento de Andy Roddick e ganhou por 3 sets a 0 - com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (7/5). Na seqüência, Mikhail Youzhny teve um pouco mais de trabalho para vencer James Blake por 3 a 1 - com parciais de 7/5, 1/6, 6/1 e 7/5. Neste sábado, os norte-americanos tentarão iniciar uma recuperação no confronto de duplas. Os irmãos gêmeos Bob e Mark Brian, que estão entre os melhores duplistas do mundo, enfrentarão Dmitry Tursunov e Mikhail Youzhny. No domingo, se não houver alterações nas escalações das equipes, a ordem dos jogos será inversa - Youzhny pegará Roddick e, na seqüência, Safin jogará contra Blake. A outra semifinal da Copa Davis está sendo disputada entre Argentina e Austrália, em Buenos Aires. Assim como em Moscou, o confronto entre sul-americanos e australianos também acontece em quadra de saibro.