Rússia apresenta medalhas da Olimpíada de Inverno Os organizadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Sochi (Rússia) apresentaram, nesta quinta-feira, modelos de como serão as cerca de 1.300 medalhas que serão distribuídas no principal evento de inverno do esporte, em fevereiro do ano que vem. No evento, os russos não esconderam o desejo de que boa parte dessas medalhas fiquem no país sede.