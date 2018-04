Rússia bate Japão no basquete feminino A seleção russa feminina de basquete derrotou o Japão, nesta sexta-feira, pela quarta rodada do Grupo B dos Jogos Olímpicos de Atenas por 94 a 71 (50 a 36). As russas venceram pela terceira vez na competição, enquanto as japonesas foram derrotadas pela terceira vez.