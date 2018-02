A seleção da Rússia conquistou neste domingo o título do Mundial Feminino de handebol após derrotar a Noruega por 29 a 24 na final disputada no pavilhão de Paris-Bercy, na França. As russas, que venceram três das quatro últimas edições da competição, chegaram ao intervalo vencendo por 16 a 12 e mantiveram um ótimo jogo para alcançarem o título no fim.