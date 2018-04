Rússia derrota EUA no vôlei masculino A seleção masculina de vôlei da Rússia derrotou, nesta quinta-feira, os Estados Unidos por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/20, 25/16 e 25/23. O resultado, válido pelo Grupo B da competição - o mesmo do Brasil -, leva os russos à vice-liderança da chave, ao lado da Itália, e deixa os norte-americanos em situação complicada, na penúltima colocação. Rússia e Estados Unidos, nesta ordem, são os dois próximos adversários do Brasil (21/08 e 23/08), jogos que completarão a primeira fase.