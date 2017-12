Rússia diz que atletas do país descartam boicote aos Jogos de Inverno

O Comitê Olímpico Russo declarou nesta segunda-feira que a imensa maioria dos atletas do país deseja participar dos Jogos de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul, apesar do veto à equipe nacional imposto pelo Comitê Olímpico Internacional (COI)

Sofia Velikaya disse que a comissão de atletas do Comitê Olímpico Russo, que ela preside, ouviu de "todos os atletas em todos os esportes" que a maioria é favorável a competir. Ela assegurou que nenhum atleta disse defender um boicote ao evento. "No momento atual, todos estão treinando e todos estão esperando participar da Olimpíada", disse Velikaya.

Na semana passada, o COI impediu a Rússia de competir como uma equipe nacional em Pyeongchang devido ao esquema de doping durante os Jogos de Sochi, em 2014, mas permitiu a participação sob uma bandeira neutra e como "atletas olímpicos de Rússia". Anteriormente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o governo não pretendia adotar um boicote.

O porta-voz do Comitê Olímpico Russo, Konstantin Vybornov, disse que as equipes do biatlo e do snowboard gravaram vídeos afirmando sua vontade de competir, enquanto a equipe masculina de hóquei escreveu "uma carta coletiva".

Alguns russos afirmam que é vergonhoso para os atletas competir na Olimpíada sem a sua bandeira nacional. Mas Velikaya defendeu os atletas, dizendo que todos que estiveram assistindo o evento saberão quem é da Rússia. "A escolha de competir na Olimpíada é estritamente individual", disse Velikaya. "Peço à sociedade russa para tratar as decisões dos atletas com compreensão e respeito".

Como o COI vai enviar convites a russos nas próximas semanas para os Jogos de Inverno, Velikaya revelou que os dirigentes esportivos russos vão preparar listas com suas equipes preferidas, com a intenção de evitar que atletas com chances reais de faturar medalhas não fiquem fora da Olimpíada.