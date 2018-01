Rússia domina o Mundial Indoor de Atletismo Terminou neste domingo o Mundial Indoor de Atletismo, realizado em Moscou, na Rússia. Os destaques deste último dia ficaram por conta do brasileiro Jadel Gregório, que ganhou a medalha de prata na salto triplo, e do etíope Kenenisa Bekele, que se tornou o primeiro atleta a ser campeão mundial ao ar livre, em pista coberta e no cross-country. Jadel Gregório saltou a 17,56 metros, ficando com a medalha de prata, a única conquistada pelo Brasil no Mundial. O ouro foi para o norte-americano Walter Davis, que cravou 17,73 metros. Já o campeão olímpico dos 10 mil metros, Kenenisa Bekele, de 23 anos, ganhou o medalha de ouro na prova dos 3 mil metros, com o tempo de 7m39s32. A prata ficou com Saif Saaeed Shaheen, do Catar, que fez 7m41s28. E o bronze foi para o queniano Eliud Kipchoqe, com 7m42s58. Com esse ouro, Bekele se tornou o primeiro homem no mundo a conseguir de ganhar provas em qualquer tipo de pista existente. No quadro geral de medalhas, a Rússia terminou em primeiro lugar, com 18 no total, sendo 8 de ouro. Já os Estados Unidos terminaram em segundo, com 13 medalhas na soma geral (7 de ouro). Com a prata de Jadel, o Brasil ficou na 16ª colocação. Veja a classificação final do quadro de medalhas no Mundial de Atletismo de Moscou: 1.º Rússia - 8 ouros, 5 pratas e 5 bronzes 2.º Estados Unidos - 7 ouros, 4 pratas e 2 bronzes 3.º Etiópia - 2 ouros 3.º Ucrânia - 2 ouros 5.º Quênia - 1 ouro, 1 prata e 2 bronzes 6.º Bielo-Rússia - 1 ouro, 1 prata e 1 bronze 6.º Alemanha - 1 ouro, 1 prata e 1 bronze 8.º Gana - 1 ouro 8.º Granada - 1 ouro 8.º Irlanda - 1 ouro 8.º Moçambique - 1 ouro 12.º Polônia - 2 pratas e 1 bronze 13.º Suécia - 1 prata e 2 bronzes 14.º Cuba - 1 prata e 1 bronze 14.º Espanha - 1 prata e 1 bronze 16.º Brasil - 1 prata 16.º Botsuana - 1 prata 16.º Bulgária - 1 prata 16.º Croácia - 1 prata 16.º Jamaica - 1 prata 16.º Holanda - 1 prata 16.º Panamá - 1 prata 16.º Catar - 1 prata 16.º - África do Sul - 1 prata 25.º - Bahamas - 2 bronzes 26.º - Bahrein - 1 bronze 26.º - Bélgica - 1 bronze 26.º - República Checa - 1 bronze 26.º - Dinamarca - 1 bronze 26.º - Itália - 1 bronze 26.º - Marrocos - 1 bronze 26.º - Portugal - 1 bronze 26.º - Sudão - 1 bronze