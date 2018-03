Rússia e China empatadas na liderança Rússia e China seguem invictas, liderando a fase final do Grand Prix feminino de vôlei, na Itália. Na terceira rodada, nesta quarta-feira, as chinesas venceram a Itália por 3 sets a 1 (parciais de 25-22, 23-25, 25-15 e 25-20). E as russas fizeram o mesmo placar sobre os Estados Unidos, com parciais de 25-19, 21-25, 25-21 e 25-17. No outro jogo do dia, a Holanda derrotou a Coréia do Sul por 3 sets a 2 e subiu para a segunda colocação. As seis equipes folgam até sábado, quando disputam a penúltima rodada. A última, no domingo, terá o confronto entre russas e chinesas, que deve definir quem levará o título.