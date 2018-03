Rússia e China lideram GP de vôlei Rússia e China lideram a fase final do Grand Prix de Vôlei Feminino, disputado na Itália. As duas seleções estão com quatro pontos, depois das vitórias nesta terça-feira: as russas fizeram 3 a 0 na Holanda e as chinesas ganharam pelo mesmo placar das sul-coreanas. Também jogaram: Estados Unidos 3 x 0 Itália. Nesta quarta-feira, pela terceira rodada, a Rússia enfrenta os Estados Unidos, as chinesas duelam com as italianas e a Coréia do Sul pega a Holanda.