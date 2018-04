Rússia e EUA se enfrentam no basquete A seleção feminina de basquete da Rússia venceu, com facilidade, a República Tcheca por 70 a 49. O jogo, nesta quarta-feira, foi válido pelas quartas-de-final da Olimpíada de Atenas. Com o resultado, as russas se gabaritaram para enfrentar a seleção dos Estados Unidos pela semifinal, invictas na competição e favoritas ao ouro. Para chegar às semifinais, as americanas também atropelaram sua rival: 102 a 72 sobre a Grécia.