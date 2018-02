Rússia e Finlândia conquistam três medalhas nas Olimpíadas Rússia e Finlândia foram os maiores vencedores deste domingo nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Turim, Itália. Cada país conquistou um ouro, uma prata e um bronze. O ouro russo foi conquistado por Eugeni Dementiev no esqui, na prova de perseguição por 30 km. Nessa prova, o norueguês Frode Estil foi prata e o italiano Pietro Piller Cottrer, bronze. No feminino, 15 km, Evgenia Medvedeva-Abruzova conseguiu o bronze russo. A estoniana Kristina Smigun conquistou o ouro e a tcheca Katerina Neumannova obteve a prata. A prata russa também foi conquistada no masculino, com Albert Demtschenko, no luge, simples. A prova foi vencida pelo italiano Armin Zoeggeler e a prata ficou com Martins Rubenis, da Letônia. Foi a primeira medalha de ouro dos italianos, que sediam os Jogos. Além da prata na perseguição por 30 km, os noruegueses comemoraram seu primeiro ouro e o terceiro bronze no salto de esqui, no trampolim curto. Lars Bystoel foi o campeão e Roar Ljoekelsoey o terceiro colocado. A prata ficou com o finlandês Matti Hautamaeki. Quadro de medalhas: Estados Unidos: 2 ouros; 1 prata e 0 bronze Alemanha: 2; 0; 0 Noruega: 1; 3; 3 Holanda: 1; 2; 0 Rússia: 1; 1; 1 Itália: 1; 0; 2 Coréia do Sul: 1; 1; 0 Canadá: 1; 0; 1 França: 1; 0; 1 Estônia: 1; 0; 0 Áustria: 0; 2; 0 Finlândia: 0; 1; 1 Rep. Tcheca: 0; 1; 0 China: 0; 0; 1 Latívia: 0; 0; 1 Suíça: 0; 0; 1