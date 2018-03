Rússia elimina Brasil no pólo aquático A seleção brasileira feminina de pólo aquático perdeu para a Rússia nas oitavas-de-final do Mundial de Esportes Aquáticos, neste sábado, em Barcelona. Depois da arrasadora derrota por 12 a 2, o Brasil disputará agora a 9ª colocação do torneio, na segunda-feira, contra o perdedor de Grécia x Itália. O objetivo das brasileiras agora é melhorar a colocação da equipe, que ficou em 10º lugar nos últimos três mundiais que disputou - Fukuoka/2001, Perth/1998 e Roma/1994. No nado sincronizado, a equipe do Brasil conseguiu a 13ª colocação na prova vencida pelas russas, que ficaram com a medalha de ouro.