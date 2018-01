Rússia elimina França e vai à semifinal da Davis A Rússia está na semifinal da Copa Davis. A vaga foi conquistada neste domingo, após a vitória de Dmitry Tursunov sobre Richard Gasquet por 3 sets a 2, com parciais de 6/1, 3/6, 6/7 (4/7), 6/3 e 7/5. Com isso, os russos fizeram 3 a 1 no confronto com a França, disputado na cidade francesa de Pau. O adversário da Rússia na semifinal da Davis ainda não foi definido. Sairá do confronto entre Estados Unidos e Chile, que estão se enfrentando nos EUA, com vitória parcial dos norte-americanos por 2 a 1. Na outra semifinal, a Austrália já está garantida, após humilhar a Bielo-Rússia com vitória por 5 a 0. O adversário australiano sai do confronto entre Argentina e a atual campeã Croácia, que jogam em Zagreb. Neste domingo, Ivan Ljubicic derrotou David Nalbandian por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4. Com isso, a Croácia empatou o confronto em 2 a 2. E o vencedor será decidido no jogo entre o croata Sasa Tuksar e o argentino Juan Ignacio Chela.