Rússia faz 3 a 0 na Holanda na Copa Davis A Rússia eliminou neste sábado, em plena Amsterdã, a Holanda na primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis. No jogo de duplas, Igor Andreev e Mikhail Yuzhny venceram Raemon Sluiter e John Van Lottum por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6, 6/4 e 6/4. Com isso, os russos fecharam a série em 3 a 0, já que na sexta-feira Dimitry Tursunov e Nikolay Davydenko ganharam, respectivamente, de Raemon Sluiter e Melle Van Gemerden.