Rússia ganha da Itália na Liga Mundial A Rússia derrotou a Itália na rodada de abertura da fase final da Liga Mundial de Vôlei, nesta terça-feira, em Madri, na Espanha. Mas a disputa foi apertada. Os russos venceram por 3 sets a 2, com parciais de 20/25, 25/20, 19/25, 25/22 e 15/13. As duas seleções estão no mesmo grupo do Brasil, que também ganhou na estréia: 3 a 1 na Bulgária. Nesta quarta-feira, a Rússia, atual campeã da Liga Mundial, enfrentará justamente o Brasil. O jogo que definirá o líder do grupo F está marcado para as 12h30 (horário de Brasília). Na outra partida da chave, a Itália encara a Bulgária.