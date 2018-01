Rússia lamenta a morte de ídolo A Rússia perdeu no domingo um de seus maiores ídolos. Valery Brumel, seis vezes recordista do salto em altura, morreu aos 60 anos, "depois de longa enfermidade", conforme divulgou agência de notícias local, de forma vaga, como nos tempos da antiga União Soviética. O ex-atleta ficou famoso na década de 60 pelas marcas que obteve e também por interromper longa hegemonia norte-americana na modalidade. Brumel nasceu em 1942, em Tolbuzin, na Sibéria, e era descendente de ucranianos. Nos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960, com apenas 18 anos, surpreendeu o mundo ao ficar com a medalha de prata, atrás de Robert Shavlakadze e à frente de John Thomas, dos Estados Unidos e seu maior rival, naqueles tempos de Guerra Fria. Em 18 de junho de 61, Brumel estabeleceu sua primeira marca mundial, ao saltar 2m23, em competição em Moscou. Um mês mais tarde, no mesmo local, fez 2m24. Em agosto, alcançou 2m25, na Bulgária. A fama tornou-se maior em seu país em 62, com os 2m26 que conseguiu em desafio EUA x URSS realizado em Palo Alto, na Califórnia. Brumel era venerado na União Soviética como personagem de máxima grandeza, como Yuri Gagarin, o primeiro homem a entrar em órbita terrestre. A admiração crescia na mesma proporção em que melhorava suas proezas - em mais duas ocasiões, sempre em Moscou -, até atingir o auge em 64, com a medalha de ouro olímpica em Tóquio. A carreira foi truncada em outubro de 65, em acidente de moto. Um amigo lhe ofereceu carona, houve a derrapagem e a perna direita teve fraturas múltiplas. O médico que o atendeu, ao saber de quem se tratava, se negou a fazer a amputação, que o quadro clínico do momento indicava. Brumel dedicou os cinco anos seguintes a submeter-se a cirurgias e longos tratamentos. A última tentativa de retornar às pistas ocorreu em 1970, quando saltou 2m06. Abandonou o atletismo e se dedicou à literatura, além de redigir peças de teatro e roteiros de filmes. O mito, no entanto, se manteve intacto.