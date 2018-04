Rússia lidera quadro de medalhas no Mundial de atletismo

BERLIM - A Rússia segue na primeira colocação do quadro de medalhas do Mundial de atletismo deste ano, em Berlim (Alemanha), após três dias de competição.

Os russos já subiram cinco vezes ao pódio, com dois ouros, uma prata e dois bronzes. A Jamaica aparece logo atrás, com um terceiro lugar a menos no geral.

A surpresa por enquanto é a quarta colocação dos Estados Unidos, com um ouro, duas pratas e um bronze. A Polônia ultrapassa a delegação norte-americana por ter conseguido mais um vice.

O Brasil segue sem figurar no quadro. Fabiana Murer, esperança de medalha no salto com vara, ficou apenas em quinto na final da prova, vencida pela polonesa Anna Rogowska.

Veja o quadro de medalhas:

1.° Rússia - 2 ouros - 1 prata - 2 bronzes

2.° Jamaica - 2 ouros - 1 prata - 1 bronze

3.° Polônia - 1 ouro - 3 prata - 1 bronze

4.° Estados Unidos - 1 ouro - 2 pratas - 1 bronze

5.° Etiópia - 1 ouro - 1 prata - 1 bronze

6.° Cuba - 1 ouro - 1 prata - 0 bronzes

7.° Quênia - 1 ouro - 0 pratas - 2 bronzes

8.° Grã-Bretanha - 1 ouro - 0 pratas - 0 bronzes

8.° Nova Zelândia - 1 ouro - 0 pratas - 0 bronzes

8.° Eslovênia - 1 ouro - 0 pratas - 0 bronzes

8.° Espanha - 1 ouro - 0 pratas - 0 bronzes

12.° Alemanha - 0 ouros - 2 pratas - 1 bronze

13.° China - 0 ouros - 1 prata - 2 bronzes

14.° Eritreia - 0 ouros - 1 prata - 0 bronzes

14.° Irlanda - 0 ouros - 1 prata - 0 bronzes

16.° México - 0 ouros - 0 pratas - 1 bronzes