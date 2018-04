Rússia nas semifinais do vôlei feminino A Rússia classificou-se para as semifinais do torneio olímpico de vôlei feminino ao vencer a Coréia do Sul nesta terça-feira por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/15 e 25/22. Na próxima fase, as russas enfrentarão o vencedor de Brasil x Estados Unidos.