Rússia naturaliza australiano medalhista olímpico de ciclismo visando Tóquio-2020

Medalhista olímpico pela Austrália, o ciclista Shane Perkins declarou que completou sua naturalização esportiva para a Rússia depois que o presidente Vladimir Putin assinou o documento que lhe concede a nova cidadania.

Na tentativa de competir nos Jogos de Tóquio, em 2020, Perkins, dono de um bronze olímpico, decidiu mudar sua nacionalidade depois de ficar de fora do time australiano de ciclismo para os Jogos do Rio, no ano passado.

Perkins, de 30 anos, publicou uma foto de si mesmo no Twitter com as cores da Rússia, em uma bicicleta. "Eu sou o cara mais empolgado do mundo agora! Posso fazer meus sonhos se tornarem realidade", escreveu.

Bronze na prova de sprint nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, Perkins não faz parte da seleção australiana desde 2015, embora também possua dois títulos mundiais, em 2011, no keirin, e em 2012, na disputa por equipes do sprint.

A Federação de Ciclismo da Austrália, que em novembro de 2016 tomou conhecimento do desejo do atleta de mudar de nacionalidade, assegurou que não dificultaria o processo de naturalização.

Um comunicado no site oficial do Kremlin detalhou o documento assinado por Putin. "O presidente resolveu conceder a cidadania da Federação Russa a Shane Alan Perkins, nascido na Austrália em 30 de dezembro de 1986", afirma.

A Austrália concedeu cidadania a vários atletas russos ao longo dos últimos anos, incluindo a tenista Daria Gavrilova. Agora, então, Perkins faz o caminho contrário.