Rússia passa pela Alemanha no vôlei A seleção russa de vôlei feminino venceu, nesta quarta-feira, a Alemanha, por 3 sets a 0, parciais de 31/29, 25/11 e 25/18. Com a vitória, a Rússia passa ao terceiro lugar do Grupo B. A Alemanha está em quinto.