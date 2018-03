Rússia recruta australiano campeão mundial para equipe de ciclismo de Tóquio-2020

"A Federação Russa de Ciclismo me deu mais uma oportunidade de perseguir o sonho de participar da Olimpíada em Tóquio-2020, o que tem um significado especial para mim porque meu pai (Darryl Perkins) correu nos Jogos Olímpicos em Tóquio-1964", acrescentou.

Perkins disse que o movimento teve o apoio dos dirigentes do ciclismo australiano. No entanto, a Rússia declarou que a mudança ainda não está completa. O secretário-geral da Federação Russa de Ciclsimo, Yuri Kucheryavy, afirmou à agência de notícias russa R-Sport que Perkins esteve treinando com a equipe da Rússia recentemente e "estamos interessados nele para a equipe de velocidade, onde precisamos de uma terceira pessoa", assim como para o keirin. "Ainda precisamos resolver tudo oficialmente", acrescentou Kucheryavy.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Mundiais de Ciclismo de Pista, Perkins conquistou duas medalhas de ouro, na disputa por equipes de velocidade em 2012, e no keirin em 2011. Além disso, foi bronze na Olimpíada de Londres, em 2012, na prova de velocidade. Porém, ficou fora dos Jogos do Rio, no ano passado.