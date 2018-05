Rússia supera França e ganha tri no Mundial de handebol

A seleção feminina da Rússia conquistou neste domingo o tricampeonato consecutivo no Mundial de handebol. Na competição disputada na China, as russas venceram a final contra a França por 25 a 22, somando o terceiro título em cinco anos e o quarto nas últimas cinco edições do torneio. Já as francesas permanecem com apenas uma taça mundial, conquistada em 2003.

Na decisão, jogada na cidade de Nanquim, a França começou bem, abrindo uma vantagem de dois gols, mas logo tomou a virada e foi para o intervalo perdendo por 14 a 11. No segundo tempo, as francesas voltaram a reagir e fizeram 16 a 15. No entanto, a experiente seleção russa se impôs novamente e partiu para a vitória, garantida pelos oito gols marcados por Elena Dmitrieva.

Enquanto a Rússia era a grande favorita ao título, a classificação das francesas acabou sendo uma surpresa, depois que a seleção estreou no Mundial com duas derrotas. Na estreia, inclusive, o time perdeu para o Brasil, que terminou o torneio na modesta 15.ª colocação. Nas fases preliminares, a França depois chegou a bater as próprias russas, revés este vingado neste domingo.