Rússia vence e espera por Brasil ou EUA A seleção feminina de vôlei da Rússia venceu a Coréia do Sul, nesta terça-feira, por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/15 e 25/22. O resultado coloca as russas na semifinal do torneio olímpico e possivelmente no caminho do Brasil, que ainda decidirá sua vaga, também nesta terça-feira.