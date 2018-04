Rússia vira o placar no basquete A Rússia terminou o terceiro quarto na frente do Brasil na disputa da medalha de bronze do basquete feminino dos Jogos Olímpicos de Atenas. Depois de perderem o primeiro quarto (18 a 20) e empatarem por 32 pontos no segundo quarto, as russas venceram o penúltimo tempo por 47 a 46.