Russo acaba com o sonho do bronze Não foi em Milão, na Itália, que o Brasil quebrou o jejum de 23 anos sem medalhas em mundiais de boxe. O peso leve (60 kg) Everton Lopes perdeu ontem para o russo Albert Selimov, por 17 a 2, e ficou a um triunfo da conquista da medalha de bronze. O único pódio do Brasil em mundiais foi em 1986, em Reno, Estados Unidos, com o mosca Hamilton Rodrigues, que conseguiu a terceira colocação.