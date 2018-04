Russo conquista primeiro ouro do Mundial de Berlim

O russo Valeriy Borchin conquistou a primeira medalha de ouro do Mundial de Atletismo de Berlim, que começou neste sábado. Campeão olímpico nos Jogos de Pequim, ele venceu a marcha atlética de 20 quilômetros com o tempo de 1h18s41.

A medalha de prata ficou com o chinês Hao Wang, com a marca de 1h19s06, seguido do mexicano Eder Sanchez (1h19s22), que superou o colombiano Luis Fernando López nos quilômetros finais. López acompanhou os dois primeiros colocados até o quilômetro 15, mas caiu de rendimento e ficou fora do pódio.

Com a vitória, o russo, de 22 anos, confirmou o favoritismo ao cruzar a linha de chegada em primeiro no famoso Portão de Brandenburgo. Borchin surpreendeu no ano passado ao se tornar o campeão olímpico mais jovem na marcha atlética na Olimpíada de Pequim.

A primeira disputa valendo medalha também contou com dois brasileiros. Moacir Zimmermann foi desclassificado, enquanto José Alessandro Bagio não completou a prova.