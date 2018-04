Russo dispara no final e vence 800m Com um espetacular sprint nos últimos metros, o russo Yuriy Borzakovskiy venceu neste sábado a prova dos 800m do torneio olímpico de atletismo, com o tempo de 1min44s45. Em segundo lugar chegou o sul-africano Mbulaeni Mulaudzi, com 1min44s61 e, em terceiro, o queniano naturalizado dinamarquês Wilson Kipketer, com 1min44s65.