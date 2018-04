Russo é campeão do pentatlo moderno O russo Andrey Moiseev ganhou a medalha de ouro do pentatlo moderno após as cinco provas, todas disputadas nesta quinta-feira: tiro, esgrima, natação, saltos de hipismo e corrida. A prata ficou com Andrejus Zadneprovskism, da Lituânia, e o bronze com Libor Capalini, da República Checa. O brasileiro Daniel Santos terminou em 29º lugar. O pentatlo moderno é olímpico desde 1912.