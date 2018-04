Russo é flagrado no exame antidoping O russo Anton Galkin foi expulso, nesta sexta-feira, dos Jogos Olímpicos de Atenas. Segundo Vitaly Smrnov, vice-presidente do COI, o atleta foi flagrado no exame antidoping pelo uso do esteróide estanozolol. Galkin disputou a semifinal dos 400 metros e não obteve classificação para tentar medalha na final. Este é o 20º caso de doping dos Jogos.