Russo é ouro na categoria acima de 91 kg O pugilista russo Alexander Povetkin conquistou a medalha de ouro na categoria acima dos 91 quilos, ao derrotar o egípcio Mohamed Aly na final do torneio olímpico de boxe dos Jogos de Atenas. A medalha de bronze ficou com o italiano Roberto Cammarelle e com o cubano Michel López Núnez.