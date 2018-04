Russo é ouro no levantamento de peso O russo Dmitry Berestov ganhou a medalha de ouro na categoria até 105 quilos do levantamento de peso, nesta terça-feira, com 425 pontos no total (195 no arranque e 230 no arremesso). A prata foi para o húngaro Ferenc Gyurkovics, com 420 (195 e 225) e o bronze com o ucraniano Igor Razoronov, também com 420 (190 e 230).