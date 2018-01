Russo Mikhail Youzhny elimina Rafael Nadal no US Open Apareceu a primeira grande zebra no US Open: o espanhol Rafael Nadal, segundo melhor tenista do mundo, foi eliminado do torneio nesta quarta-feira ao perder para o russo Mikhail Youzhny, 54.º do ranking de entradas, por 3/6, 7/5, 6/7 (5/7) e 1/6. "Inacreditável. Eu não consigo acreditar que bati Rafa em quatro sets", comemorou Youzhny. Os dois tenistas já tinham se enfrentado quatro vezes, com três vitórias de Nadal. "Sinto que joguei bem, mas ele esteve espetacular", elogiou o espanhol. Youzhny, que antes de Nadal passou por Dominik Hrbaty, Nicolas Massu, David Ferrer e Tommy Robredo, enfrentará na semifinal o ganhador do confronto entre o norte-americano Andy Roddick e o australiano Lleyton Hewitt, dois ex-campeões do US Open. Aos 24 anos, Youzhny tem dois títulos na carreira. Nadal, 20, já conquistou 17.