Russo quebra recorde na marcha atlética O russo Denis Nishegorodov bateu o recorde mundial dos 50 quilômetros de marcha atlética ao vencer a prova disputada em Cheboksary em 3h35m29, 34 segundos mais rápido da marca obtida pelo polonês Robert Korzeniowski no ano passado, no Mundial de Atletismo de Paris. A competição foi realizada no domingo, mas somente nesta segunda-feira a Federação Internacional de Atletismo (IAAF) divulgou o resultado.