Russo vence e Daniel segue no judô O russo Tamerlan Tmenov derrotou o estoniano Indrek Pertelson, por ippon, e está na semifinal da categoria peso pesado do judô dos Jogos Olímpicos de Atenas. Com este resultado, o brasileiro Daniel Hernandes, que perdeu na segunda luta para o russo, entra na disputa da respescagem e pode lutar pela medalha de bronze. Para alcançar o pódio, Daniel terá de vencer seus três próximos combates.